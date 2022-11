Il post trumpismo è peggio del trumpismo. I suoi miti fondativi e il piano del ritorno

Washington. Donald Trump ha partecipato a diversi comizi per appoggiare i suoi candidati alle elezioni di metà mandato che si sono tenute ieri. A sentire le voci della folla, la maggior parte della gente veniva per lui, e non per eventuali governatori, senatori e deputati, viaggiando anche diverse ore per vederlo e per sentirlo parlare male di Joe Biden e dei media. Mentre il candidato al Senato della Pennsylvania, Mehmet Oz, parlava sul podio per pochi minuti al comizio di Latrobe, il pubblico era in coda agli stand di hot dog e di popcorn; per due ore invece decine di migliaia di persone sono state con gli occhi al cielo ad aspettare il Trump Force One, iniziando a urlare “Trump, Trump, Trump” quando lui era ancora in aria, e poi per altre due ore sono rimaste esaltate ad ascoltarlo. Trump ha così risentito i brividi del 2016, e sta preparando il suo ritorno: “Martedì 15 novembre, a Mar-a-Lago, in Florida, farò un annuncio molto importante”, ha detto a uno degli ultimi comizi, in Ohio.

