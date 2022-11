Dopo i risultati in Florida DeSantis ha la possibilità di battere Trump?

New York. “DeFuture”, così, il New York Post titola la prima pagina del giorno successivo alle elezioni di metà mandato, a corredo di una foto di Ron DeSantis, il trionfatore della corsa da governatore in Florida. La benedizione a DeSantis da parte del tabloid murdocchiano probabilmente insolentisce non poco Donald Trump, l’ex presidente che non ha avuto una nottata rassicurante e che, secondo i tanti pettegolezzi che circolano incontrollati, è furioso e urla contro tutti.

