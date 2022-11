Così la Russia ha pianificato la crisi umanitaria dell'Ucraina. Altro che negoziati

Milano. La strategia della guerra di Putin & Co. è un metodo deliberato di intimidazione e distruzione. Ogni cosa che riguarda la leadership russa in questo momento parla di sangue e di ferocia, ed è soltanto da questa parte del conflitto, la nostra, che si discute di pace e di negoziati, come se davvero fosse possibile che, non riuscendo a fermare l’aggressore, si tenti di contenere l’aggredito. Putin bombarda l’Ucraina con costanza brutale: fa blitz possenti in occasione di eventi più importanti, come la liberazione della città di Kherson da parte degli ucraini (nella regione che porta lo stesso nome sono state trovate nove camere di tortura approntate dai russi e 432 cadaveri di civili) o il voto europeo sulla Russia definita sponsor del terrorismo. Ma negli altri giorni, quelli dei bombardamenti più contenuti che scivolano in basso nella priorità delle notizie internazionali, continua ad ammazzare ucraini – neonati, bambini, che sono ormai più di 400 uccisi, adulti, che sono ormai più di seimila – e distrugge tutta l’Ucraina – strade, centrali, cavi elettrici, acquedotti, case, depositi di cereali. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ci saranno almeno tre milioni di sfollati in Ucraina; secondo il World Food Programme, il 40 per cento degli ucraini che vivono nell’est del paese non ha cibo sufficiente alla sopravvivenza; secondo la Banca mondiale il tasso di povertà in Ucraina potrebbe arrivare al 55 per cento (ora è al 25), cioè più della metà del popolo ucraino non avrà di che vivere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE