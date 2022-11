Il voto europeo sul terrorismo russo e la sopravvivenza ucraina

Oggi il Parlamento europeo vota una risoluzione per classificare la Russia come uno stato sponsor del terrorismo: è un voto politico e simbolico (il quadro giuridico europeo non è come quello di Stati Uniti e Canada) ma forse anche il riconoscimento di un dato di fatto. I bombardamenti contro obiettivi civili sono un atto terroristico, e lo sono anche gli altri strumenti che Vladimir Putin utilizza da quando ha invaso l’Ucraina: assedi, fame, deportazione, esecuzioni sommarie. La settimana scorsa, il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che dall’inizio della guerra sono stati deportati in Russia undicimila bambini: “Li conosciamo, nome per nome. Ma questi sono soltanto quelli che conosciamo, ne sono stati presi di più”. Finora, ha detto Zelensky, ne sono stati riportati a casa 96. Secondo gli ultimi dati disponibili, in questi nove mesi di guerra sono stati uccisi almeno 430 bambini.

