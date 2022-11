Come si divide l'Ue dopo il ritiro della Russia da Kherson

I paesi dell'est chiedono di continuare a sostenere l'Ucraina fino alla vittoria e di procedere con delle nuove sanzioni. Ma Borrell, che pure ha dichiarato "non ci fermeremo", non si è sbilanciato verso una posizione netta

Bruxelles. La liberazione di Kherson e il ritiro dalla Russia dalla sponda occidentale del Dnipro “è una svolta nella guerra”, ha detto ieri l’Alto rappresentante dell’Unione europea, Josep Borrell, promettendo di continuare a sostenere l’Ucraina fino a quando sarà necessario e a isolare Vladimir Putin e il suo regime. I successi militari di Kyiv, ma anche le difficoltà dell’inverno in arrivo in Europa, hanno rianimato i sostenitori dei negoziati tra l’Ucraina e la Russia. Ogni dichiarazione che arriva da Washington viene usata per promuovere la causa di colloqui e cessate il fuoco. Secondo Borrell e un gruppo di paesi dell’est, l’Ue non deve cadere in questa tentazione. “Sarà l’Ucraina a decidere cosa fare. Il nostro dovere è sostenerla”, ha detto Borrell.