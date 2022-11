La gioia di Kherson, la bandiera europea. “Sapevamo che sareste arrivati”

Qui, sul fronte, dove ogni tentennamento sarebbe comprensibile, c'è la certezza: ci salverete, lo sappiamo, lo abbiamo sempre saputo. L'Economist: "Immaginate come sarà l'Ucraina che ha vinto la guerra nel 2030" e la poetica copertina "Sogni di pace"

Milano. La bandiera europea che sventola a Kherson assieme a quella ucraina non è soltanto la vittoria di un momento, ha tutta la potenza di una vittoria politica e culturale, oltre che militare. I video che hanno iniziato a circolare dagli ultimi territori liberati dalle forze di Kyiv fino all’ingresso a Kherson danno il senso della pena di questi ormai nove mesi di guerra e di come sono cambiati i cuori e le menti degli ucraini che qui erano genuinamente filorussi prima che Vladimir Putin decidesse di bombardarli, assediarli e affamarli. “Vi stavamo aspettando, sapevamo che sareste arrivati”, dicono gli abitanti di questo sud ucraino così strategico, e la loro granitica, gioiosa certezza è la risposta più forte e più coraggiosa a tutti quelli che dicono che a Putin e alla sua ferocia qualcosa andrà pure concesso per porre fine a questa guerra. “Sapevamo che sareste arrivati” è il complemento perfetto – ancorché ferito e straziato dal buio, dal freddo, dalle minacce, dalle torture – della bandiera europea nella piazza di Kherson, il senso concreto e umano di una direzione e di un’aspirazione. Qui ci scontriamo e ci arrovelliamo sull’opportunità e sul costo delle nostre scelte e delle nostre alleanze, dicendo anche cose scellerate, e lì, sul fronte, dove ogni tentennamento sarebbe comprensibile, c’è la certezza: ci salverete, lo sappiamo, lo abbiamo sempre saputo.