Il grande flop di Putin: voleva dividere l'occidente, ma l'occidente si è unito contro di lui

Le elezioni hanno degli effetti evidenti, come dimostra il disastro diplomatico costruito dal governo italiano con la Francia sul dossier immigrazione, ma a volte le elezioni hanno anche dei non effetti inaspettati. E un non effetto interessante da analizzare, all’indomani del voto di midterm americano, riguarda un tema che è diventato ormai, negli ultimi dieci mesi, un clamoroso filo conduttore delle piccole e grandi democrazie occidentali. Il tema è presto detto: da febbraio a oggi, nessuna elezione e nessun cambio di governo, nelle piccole e grandi democrazie occidentali, ha avuto un impatto sulla guerra in Ucraina. E la scommessa che aveva fatto Putin dieci mesi fa – prendere per sfinimento l’occidente facendo leva sulle sue contraddizioni, sulla sua indolenza, sulla sua dipendenza dal gas russo e sulla sua incapacità di riadattare l’economia agli choc energetici – il presidente russo la sta perdendo in modo clamoroso.

