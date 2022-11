Per Biden le elezioni di midterm "sono state una buona giornata per la democrazia"

Mentre i democratici esultan nel Gop si moltiplicano le critiche a Trump. "Il partito repubblicano ha bisogno di un'introspezione profonda perché questo è un disastro assoluto", ha detto l' ex capo della comunicazione di George W. Bush

La Camera dei rappresentanti avrà una maggioranza repubblicana, al Senato invece la situazione è di sostanziale pareggio dopo le elezioni di metà mandato, anche tutto dipenderà dai risultati, ancora in fase di scrutinamento, di Arizona (in vantaggio i democratici) e Nevada (in vantaggio i repubblicani) e del ballottaggio in Georgia. L'ondata rossa che auspicava Donald Trump e che temeva il presidente Joe Biden non si è quindi materializzata. Biden ha detto che "è stata una buona giornata, credo, per la democrazia e penso che sia stata una buona giornata per l'America".

E mentre i democratici esultano (constatando anche che il fattore Obama ha battuto il fattore Trump) nel Gop si moltiplicano le critiche a The Donald. "Il partito repubblicano ha bisogno di un'introspezione profonda in questo momento perché questo è un disastro assoluto", ha detto a Fox News Marc Thiessen, ex capo della comunicazione di George W. Bush.

