Più che la California, a far riflettere il Gop sull'aborto è il Kentucky

La Corte suprema, ribaltando a fine giugno la sentenza Roe vs Wade, aveva rimesso in capo agli stati la facoltà di decidere cosa fare in materia di aborto: vietarlo, limitarlo nei tempi, liberalizzarlo integralmente. In estate, come i prevedibile la questione è diventata centrale nella campagna elettorale verso il voto di metà mandato, con i democratici che hanno cercato di mobilitare la base proprio in nome del diritto d’aborto che la Corte a netta maggioranza repubblicana aveva limitato. “Votate democratico e faremo una legge federale sull’aborto”, aveva assicurato Joe Biden. Il voto d’agosto in Kansas, stato conservatore dove gli elettori con il 59 per cento dei consensi hanno respinto la norma che voleva inserire nella Costituzione locale il divieto di accesso all’interruzione di gravidanza, aveva messo in allerta i repubblicani.

