La guerra mondiale all'aborto

"Roe overturned”. Il mattino dopo è il titolo secco sulla prima pagina del New York Times. In Italia per Repubblica è “Shock in America, l’aborto non è più un diritto”, che nella gothic novel della Stampa diventa “L’America che odia le donne. Aborto, medioevo Usa”. Sabato scorso, i titoli sono stati più misurati (“Biden, sotto crescente pressione, firma un ordine esecutivo sull’aborto” Nyt) per segnalare l’iniziativa del presidente per garantire alcune immediate tutele del diritto all’interruzione di gravidanza anche negli stati che d’ora in poi la vieteranno. Per i critici di sinistra di Biden, che sono molti, una mossa debole; in ogni caso, si tratta di un ordine presidenziale in opposizione a una sentenza della Corte suprema definita “terribile e totalmente sbagliata”, e dimostra quanto il potere supremo dei giudici possa rivelarsi non così supremo. La più cruciale e simbolica culture war della nostra epoca si è riaccesa, e non da un paio di settimane. La sentenza della Corte sul caso Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization era attesa, e data la sua attuale composizione, era previsto che avrebbe cancellato la Roe vs Wade del 1973 che aveva reso costituzionale il diritto della donna di interrompere la gravidanza, dunque inattaccabile dalle decisioni degli stati. Difficile prevedere le ricadute politiche: come verrà gestita dai pro life una vittoria che rischia di essere di Pirro? E quanto costerà ai democratici di Joe Biden (l’impacciato cattolico abortista) l’accusa di non essersi impegnati, fin dai tempi delle solide maggioranze di Obama, per mettere in sicurezza con una legge federale l’aborto? L’ordine esecutivo di Biden incontrerà molti ostacoli prima di avere efficacia, in ogni caso mostra che l’America non ha introdotto un divieto assoluto di aborto: lo scontro è innanzitutto politico. Sarà però ancora più interessante cogliere le ricadute culturali e sociali: perché dall’America si alza sempre il vento che investe l’occidente.

