L'intelligence di Kyiv si chiede: cosa vuole Putin dopo il ritiro da Kherson?

“Se ne stanno andando davvero, questa non è una farsa. Noi avanziamo e loro si ritirano sull’altra sponda del Dnipro, la sponda est”, dice al Foglio Andriy Pidlisny, un cecchino capitano delle Forze armate ucraine. La sua squadra si muove per i sentieri fangosi che scendono in parallelo alla superstrada M14 che collega la città di Mykolaïv a Kherson. “Non posso dire quanti russi ci siano ancora, ma almeno sette villaggi sono stati liberati da me personalmente”, ci dice il capitano mentre dall’annuncio del ritiro pronunciato a Mosca non sono passate neanche ventiquattro ore. Cosa vogliono i russi? “Questo è il punto”.

