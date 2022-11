Londra vuole chiudere pure gli Istituti Confucio. L'Italia è ancora indietro

Rishi Sunak chiude ai tentacoli di Pechino che minacciano le università del Regno Unito, e non solo: non saranno più tollerate le "stazioni di polizia". Nel nostro paese, invece, nonostante i messaggi di Giorgia Meloni contro la Cina, la posizione in merito resta ambigua

Gli Istituti Confucio sono una minaccia per molte università nel Regno Unito e il nuovo primo ministro Rishi Sunak “cercherà di chiuderli”. L’ha annunciato ieri il ministro della Sicurezza del governo di Londra, Tom Tugendhat, parlando alla Camera dei comuni. Gli sono state rivolte molte domande sull’influenza della Cina nel paese, e per la prima volta dopo molti anni le risposte sono state più circostanziate del previsto, in un cambio di passo notevole per il Regno Unito – dopo gli anni di governo di Boris Johnson, che si era autodichiarato un “fervente sinofilo” e durante i quali Pechino era definita soltanto “una sfida”, e il troppo breve esecutivo a guida Liz Truss.