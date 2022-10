La polizia cinese è in Italia, ma di inchieste in merito non se ne vedono

Quasi tutti i governi dei paesi dove i media hanno rivelato la presenza di “stazioni di polizia” cinesi hanno aperto delle indagini sul caso. A mancare è ancora l’Italia, dove per primo il Foglio ha fatto emergere, il 4 settembre scorso, la presenza di una “Fuzhou Police Overseas Service Station” nella città toscana di Prato. Non risultano inchieste in atto, al momento. E, fatto ancor più grave, non ci sono state nemmeno dichiarazioni ufficiali, da parte delle istituzioni italiane, sull’ambigua presenza di questi servizi con funzionalità di polizia sul nostro territorio.

