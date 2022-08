Il minuto in più del film sui Minions dice molto della propaganda cinese

Un protagonista cattivissimo e il proprio partner in crime diventano improvvisamente buoni e invece di riuscire a scappare dalla polizia impuniti – come prevede il film originale – uno viene catturato e trascorre vent’anni in carcere, mentre l’altro promette di “condurre una vita buona e onesta”, riscopre il valore della famiglia e si rende conto del suo più grande successo: “Essere il padre delle sue tre ragazze”. E’ questo il contenuto del minuto aggiunto dai censori della propaganda cinese al finale del film in mandarino Minions 2, Come Gru diventa Cattivissimo, presentato in anteprima venerdì scorso in Cina. “Un bel cartone animato è stato improvvisamente trasformato in un film di propaganda con tre bambini”, ha commentato un utente su Weibo: molti spettatori hanno visto nel finale un’allusione poco implicita alla politica dei tre figli, in un momento in cui il Partito comunista è alle prese con un enorme calo di nascite. Nonostante il film abbia avuto grande successo al botteghino cinese con un incasso di 11,5 milioni di dollari in soli tre giorni, già nelle prime ore il pubblico ha commentato molto sui social media, condividendo con post e screenshot la sequenza aggiunta nei titoli di coda del film e deridendo lo stile mediocre simile a delle diapositive di un PowerPoint. In poche ore un hashtag – poi censurato – ha raggiunto 1,7 milioni di visualizzazioni: “Un finale molto cinese”, dice un altro utente a proposito della modifica.

