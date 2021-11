La Cina punta così tanto sulla propaganda storica che se la critichi vieni arrestato

Quasi 71 anni fa sul lago coreano Changjin (per gli americani il bacino di Chosin) il Partito comunista cinese e le forze dell’Onu, guidate dagli Stati Uniti, combattevano tra loro in quella che la Cina chiama la “guerra per resistere all’aggressione americana e aiutare la Corea”, e il resto del mondo la Guerra di Corea. L’altro ieri, a conclusione del sesto plenum, il Partito ha approvato la “risoluzione sulla storia del Partito comunista cinese” a guida Xi Jinping: la battaglia sul lago Changjin, come molte altre vittorie storiche della Cina, diventano sacre e intoccabili. Non si tratta di riscrivere la storia cinese, ma di metterne in luce solo quella positiva per celebrare la storia del Partito. E guai a chi critica o mette in dubbio quelle vittorie.

