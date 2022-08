Dove scricchiolano le sanzioni alla Russia su petrolio e gas

L’esportazione di petrolio e gas è la fonte maggiore dei ricavi in valuta della Russia, mentre le imposte sulle materie prime non rinnovabili sono la fonte maggiore delle entrate fiscali. Il mercato di gran lunga maggiore per le esportazioni russe di gas è l’Europa, con una quota pari all’ottanta per cento del totale del gas venduto all’estero. Il petrolio russo esportato verso l’Europa è pari al cinquanta per cento del totale del petrolio venduto all’estero.

