La guerra d'inverno dell'economia russa. Mosca rivede all'insù le stime, ma le sanzioni morderanno sempre di più

Dall’economia russa arrivano segnali contrastanti. La Banca centrale, abilmente guidata da Elvira Nabiullina, ha tagliato i tassi d’interesse di 150 punti base, all’8 per cento. E’ il segnale che è stata domata l’inflazione, che comunque resta al 16 per cento, e ora si può pensare a lenire gli effetti delle sanzioni sulla crescita. Anche su questo fronte la Banca centrale russa rivede le sue stime: quest’anno il pil dovrebbe crollare del 4-6 per cento, anziché dell’8-10 per cento previsto ad aprile. Anche se questo miglioramento è in parte compensato da una stima peggiorativa del pil nel 2023, con una recessione tra l’1 e il 4 per cento.

