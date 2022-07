Il clima e l'energia sbloccano il fronte dei democratici americani

Nelle scorse settimane un senatore democratico del Colorado ha iniziato a parlare con il suo collega Joe Manchin, che da mesi era stato isolato e messo in punizione dal resto del partito perché continuava a opporsi – e quindi a far fallire – ai progetti di investimento dell’Amministrazione Biden. Manchin è un senatore moderato della West Virginia che è diventato con la sua opposizione l’obiettivo del disprezzo dell’ala radicale dei democratici e pure dell’insofferenza della sua stessa ala (che è anche quella del presidente). E tutto era fermo, bloccato, con la popolarità in caduta libera e le elezioni di metà mandato a novembre sempre più vicine. Poi è arrivato John Hickenlooper che ha ricucito il dialogo tra Manchin e il resto dei democratici, in particolare con il leader al Senato Chuck Schumer.

