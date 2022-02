L'allarme di Mike Bloomberg per i dem americani

Mike Bloomberg ha lanciato l’allarme con un’enfasi preoccupante: se il Partito democratico americano non cambia le proprie priorità, è destinato a essere spazzato via alle elezioni di metà mandato. Ex sindaco di New York, ex candidato alle presidenziali del 2020, Bloomberg ha pubblicato nella sezione delle opinioni del media che porta il suo nome (ed è suo) un articolo in cui parla di terremoti politici in varie parti degli Stati Uniti che stanno dando segnali molto chiari ai democratici a livello nazionale: citando delle ricerche interne, Bloomberg dice che “gli elettori percepiscono il partito come troppo concentrato sulle guerre culturali, dalla ridenominazione delle scuole al movimento per togliere fondi alla polizia” e che questo li allontana in modo netto.

