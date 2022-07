Buttigieg è il ministro dei trasporti che per la prima volta si fa notare

L’Amministrazione Biden non sta vivendo un momento felice. Il presidente americano è criticato in particolare per l’inflazione alle stelle e per il prezzo della benzina, ma è spesso soggetto di meme che giocano sulla sua età avanzata – le cadute in bici, i discorsi in cui non si capisce bene cosa dice o quando legge dal teleprompter “ripeti questa frase”. La sua popolarità è al 33 per cento, un record negativo, che molti democratici vedono come dato pericoloso in vista delle elezioni di metà mandato, a novembre. Secondo un sondaggio, il 64 per cento dei democratici non vorrebbe che si ricandidasse nel 2024, una rarità se si guarda ai suoi predecessori, sempre riconfermati alle primarie del partito.

