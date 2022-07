Biden è stretto tra i moderati e Sanders e le sue riforme perdono forma

Il senatore democratico moderato Joe Manchin ha bocciato un disegno di legge enorme come il Build Back Better Act. Si rompe così la fragile unità al Senato. Le conseguenze potrebbero vedersi già alle elezioni di midterm

C’erano grandi attese per un’azione climatica più incisiva da parte dell’Amministrazione del presidente americano Joe Biden, dopo che nel primo trimestre del 2021 erano passati provvedimenti significativi, come la cancellazione dell’oleodotto Keystone XL verso il Canada, la reintroduzione di molte delle normative ambientali abolite dal suo predecessore Donald Trump in ossequio a una concezione radicata nel Partito repubblicano che di fatto afferma che troppe regole, anche quando riguardano l’inquinamento, uccidono la vitalità dell’economia. Grazie alla collaborazione con una parte del gruppo al Senato, si era riusciti anche ad approvare all’interno della legge sul rinnovo delle infrastrutture qualche provvedimento dedicato alla riduzione delle emissioni. Rimaneva però aperto un punto dallo scorso dicembre 2021.