La strada lunga della guerra di Putin. Ecco quanto può durare

Il mito del blitzkrieg si infrange anche in Ucraina. Tutto sta a indicare che non finirà in agosto, nemmeno in autunno, forse nemmeno a Natale. Soldi, armi, instabilità politica: i fattori da tenere d'occhio per misurare la durata del conflitto

Sembrava dovesse essere una guerra lampo. Pare che i russi fossero convinti di prendere Kyiv nel giro di pochi giorni, piazzare un nuovo governo al posto di Zelensky in fuga, prigioniero o ucciso, finirla lì, con il mondo a prendere atto del fait accompli. Così come avevano fatto per la Crimea. E invece sta diventando lunga. Da guerra di movimento sembra essersi trasformata in guerra d’attrito. Tutto sta a indicare che non finirà in agosto, nemmeno in autunno, forse nemmeno a Natale. Entrambi, prima di sedersi a trattare, vogliono poter mettere sul tavolo del negoziato una posizione acquisita.