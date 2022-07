Quanto può resistere la Russia in guerra se non ha soldati

Roma. La strategia della Russia non è cambiata in questi mesi: nel Donbas prosegue martellante e lenta l’avanzata che ora si concentra nell’oblast di Donetsk, mentre nel resto del territorio ucraino si susseguono attacchi contro i civili. Ieri è stato colpito un centro abitato nella città di Vinnytsia, nessun deposito di armi, nessuna postazione dell’esercito, solo cittadini. Tra gli ambienti che cercano di favorire dei colloqui tra russi e ucraini la domanda che più si sente fare è: fino a dove vuole arrivare Vladimir Putin? Il presidente russo non l’ha ancora detto, può continuare a colpire edifici residenziali ancora per molto, ma la guerra sul campo, quella che sta combattendo nel Donbas, è più costosa, ha bisogno di continui rifornimenti di armi e di uomini. Può permetterselo? La scorsa settimana ha annunciato una pausa operativa per consentire ai soldati di riprendere le forze e lo ha fatto in un momento in cui ha bisogno di mostrare che ai suoi uomini tiene e vuole che si riposino. Gli ucraini hanno detto che non c’è stata alcuna pausa operativa: il messaggio di Putin era propaganda interna. Dall’inizio della guerra Mosca ha dimostrato di avere difficoltà ad arruolare, ha mandato a combattere soldati di leva, ha subìto molte perdite, ha cercato metodi per aumentare le schiere del suo esercito, brutale e recalcitrante.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE