Mosca giustifica i suoi crimini con teorie da cartone animato

Con l’aria di stare rivelando qualcosa di molto importante alla Russia e al mondo, i deputati russi hanno detto che Mosca sta indagando sulle attività dei laboratori biologici americani sul territorio dell’Ucraina. In precedenza il ministero della Difesa aveva accusato gli americani di aver costruito laboratori per sviluppare un virus pericoloso in grado di provocare una pandemia o armi batteriologiche. Questa volta però, l’accusa è diversa e riguarda gli esperimenti svolti sui soldati ucraini, dicono i deputati: un esame del sangue dei militari avrebbe mostrato che sono stati sottoposti a esperimenti segreti, eseguiti con l’unico proposito di trasformarli in “mostri più crudeli”. Questo, secondo alcuni rappresentanti della Duma, spiegherebbe “le atrocità” che i soldati di Kyiv “commettono contro la popolazione civile” e sarebbe “la conferma di un sistema di creazione di macchine per uccidere più crudeli che avviene sotto il controllo degli Stati Uniti”. La propaganda russa cerca di spiegare l’inspiegabile e di rendere visibile quel che è invisibile perché non esiste, e arriva a creare delle teorie che sembrano ormai uscire da un cartone animato. La scommessa è: più sarà strampalata la teoria, più questa guerra potrà essere giustificata. Se prima le autorità russe lasciavano che fossero i canali della propaganda a promuovere congetture fantascientifiche, che poi si insinuavano tra le discussioni dei cittadini, negli ultimi tempi sono le stesse autorità a farsene carico: le teorie strampalate, le accuse fantascientifiche sono ormai ufficiali.

