Il volo inglese dei migranti bloccato dalla Cedu: una disputa legale diventa politica

Londra. In un certo senso, i giudici della corte di Strasburgo hanno fatto un regalo a Boris Johnson. La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ha bloccato un volo diretto per il Ruanda trenta minuti prima della partenza, dopo aver accolto il ricorso di quattro richiedenti asilo – riconoscendo che alcuni di loro erano stati vittime di traffico di essere umani – e avere disposto delle ingiunzioni per gli altri tre che dovevano imbarcarsi sul volo. Questa disputa legale si è trasformata in un caso politico e il governo ha avuto gioco facile ad accusare l’establishment – i “giudici europei” e gli “avvocati di sinistra” – di opporsi al volere del popolo. Commentando la sentenza, il primo ministro Boris Johnson ha detto che “il mondo forense è molto bravo a trovare dei modi per proibire al governo di difendere delle leggi che riteniamo essere di buon senso”. Nei giorni scorsi, la Corte Suprema britannica aveva dato la benedizione al piano per deportare gli immigrati illegali nello stato africano, creando un conflitto tra i tribunali di Londra e la corte di Strasburgo. Questo ha infuriato molti deputati conservatori che non tollerano il fatto che i giudici europei possano dettare legge a Londra.

