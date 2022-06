Piketty vs Blanchard. La campagna degli economisti francesi

L'autore del Capitale nel XXI secolo torna sulle scene in grande spolvero, al fianco di Jean-Luc Mélenchon, per una "trasformazione sociale ed ecologica". La ricetta è sempre la stessa: spesa pubblica, salario minimo e sovvenzioni a pioggia

Parigi. Un articolo del Monde pubblicato a fine marzo, a ridosso del primo turno delle elezioni presidenziali, evidenziava fino a che punto gli economisti fossero stati i grandi assenti della campagna per l’Eliseo 2022, a differenza di cinque anni fa quando Jean Pisani-Ferry e Bernard Monot erano rispettivamente agli avamposti dei dispositivi macronista e lepenista, onnipresenti mediaticamente e incaricati di elaborare il programma economico dei due candidati. Ma gli esperti in materia di economia non sono scomparsi dall’entourage dei leader politici francesi, come raccontato dal quotidiano finanziario La Tribune: hanno semplicemente lavorato nell’ombra, si sono fatti più discreti durante le presidenziali, per poi tornare ad esprimersi pubblicamente in occasione delle legislative su esplicita richiesta dei candidati.