Londra vìola l'accordo sulla Brexit con Bruxelles

Il premier britannico, Boris Johnson, sopravvissuto al voto di fiducia sulla leadership dei Tory, ma più fragile per la dimensione della ribellione interna al suo partito, come previsto ha scelto la Brexit per cercare di rilanciare le sue fortune. Ieri il suo governo ha presentato un disegno di legge che permetterà di cancellare alcune parti del Protocollo irlandese dell’accordo Brexit per evitare i controlli sulle merci che dalla Gran Bretagna arrivano in Irlanda del nord. Johnson intende anche privare la Corte europea di giustizia delle competenze previste dal Protocollo. Il progetto di legge “porrà fine alla situazione insostenibile in cui i cittadini in Irlanda del nord sono trattati in modo diverso dal resto del Regno Unito, proteggerà la supremazia dei nostri tribunali e la nostra integrità territoriale”, ha detto il ministro degli Esteri, Liz Truss.

