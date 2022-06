Johnson si salva dalla sfiducia ma la tregua con i suoi è fragile

Soltanto il 59 per cento dei conservatori vota a favore del premier. Manca un piano per riconquistare credibilità. Prima del voto dice, riferendosi alle feste in violazione del lockdown: "Lo rifarei ancora"

Boris Johnson si è salvato dal voto di sfiducia e, secondo le regole attuali, per i prossimi dodici mesi non si potrà più organizzare una conta parlamentare per testare il consenso del premier britannico. Queste sono le regole, ma a parte che possono essere modificate, poi ci sono la politica e la storia. La politica dice che il 59 per cento dei parlamentari conservatori ha votato a favore del proprio premier. Non è un numero alto ed è un numero che vuol dire che la resa dei conti è comunque in corso e diventerà brutale se, come dicono i sondaggi, alle suppletive di fine giugno i Tory non andranno bene.