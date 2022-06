Boris Johnson è sempre più radicale sulla Brexit

La vittoria poco convincente di Boris Johnson nel voto di fiducia sulla leadership del suo Partito conservatore lunedì è una pessima notizia per l’Unione europea. Non tanto perché, almeno in teoria, Johnson rimarrà premier per almeno un altro anno, dato che le regole interne ai Tory impediscono un’altra mozione di sfiducia per dodici mesi. Il problema è che Johnson si è dimostrato un primo ministro imprevedibile e inaffidabile, sempre pronto a strumentalizzare le relazioni con l’Ue per tentare di nascondere i suoi problemi interni e rilanciare le sue sorti. Il brutto risultato di lunedì, con 211 voti a favore e 148 contro Johnson, dimostra che lo scontento e la ribellione dentro i Tory sono peggiori di quelli che alla fine avevano travolto Theresa May nel 2018. L’attuale premier ha ottenuto la fiducia del 59 per cento dei suoi parlamentari. La May aveva ottenuto il 63 per cento, ma alla fine – con lo zampino di Johnson – era stata comunque costretta ad andarsene pochi mesi dopo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE