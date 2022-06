Quel geniaccio opportunista di Boris Johnson

Il poeta romantico Coleridge, in un saggio su Lutero, diceva che la sensibilità e la finezza sono ciò di cui la raffinatezza è una contraffazione, al meglio un mero riflesso. Gli spessi tratti grossolani, clowneschi, sboccati, di Boris Johnson sono riscattati, nella forma del wit inglese, da doti innegabili di sensibilità politica e di finezza di spirito. Agli inglesi il politico non raffinato, sperimentato gaffeur e fantasioso ingegnere del caos, ma determinato nella capacità di guida e pragmatico, è sempre piaciuto, basti pensare a Churchill, l’idolo di Boris. Deve essere per questo che gli hanno dato una immensa maggioranza di ottanta seggi a Westminster, nel 2019, per attuare i risultati del referendum sulla Brexit e cambiare la Gran Bretagna, unirla, livellare le sue diseguaglianze di ceto e territoriali per quanto possibile.

