La terza via dell'Irlanda del nord

Nazionalisti e unionisti. Cattolici e protestanti. Croce celtica e Union Jack. Alla fine, tutto si riduce a questo: nella terra dei dualismi, come si traccia la terza via? “Cambiando l’enfasi delle cose”, sorridono dal quartier generale di Alliance. “All’interno del nostro partito, ognuno può sostenere l’unione delle due Irlande o l’Irlanda del nord all’interno del Regno Unito. Su questo siamo agnostici e lasciamo totale libertà di scelta. Su tutto il resto abbiamo le idee molto chiare. E un obiettivo in testa: far funzionare il nostro paese”. E’ così che le forze liberali e riformiste hanno fatto breccia alle elezioni di maggio, dove Sinn Féin è diventata la prima forza dell’Assemblea legislativa nordirlandese. Ma il vero balzo in avanti è stato di Alliance: un aumento del 4,5 per cento sulla turnata precedente (13,5 per cento dei voti totali), unico partito a guadagnare seggi. Uno di questi, fra i membri neoeletti, è occupato da Nick Mathison, che a Strangford ha rilevato la carica dell’unionista Peter Weir.

