Il candidato Macron s'è messo in moto e riduce gli spazi della rivale

Emmanuel Macron è arrivato in testa al primo turno delle presidenziali francesi con il 27,84 per cento dei suffragi, superando Marine Le Pen che con il 23,15 arriva al ballottaggio. Macron ha migliorato il risultato ottenuto nel primo turno del 2017 quando ebbe il 24 per cento dei voti. Che succede ora? Se guardiamo all’aritmetica, Marine Le Pen potrebbe beneficiare dei voti provenienti dall’elettorato di Eric Zemmour, di Nicolas Dupont-Aignan e dell’ala di destra dei Républicains, un bottino che si aggira intorno al 10 per cento dei voti. Macron invece potrebbe ricevere i voti della socialista Anne Hidalgo, dell’ambientalista Yannick Jadot, del comunista Fabien Roussel nonché una parte dei voti dei Républicains, per un totale anche per lui intorno al 10 per cento. Questi voti quindi si annullerebbero a vicenda. Ci sono però i voti del candidato di sinistra Jean-Luc Mélenchon che dopo il prima turno ha chiesto ai suoi lettori in modo molto esplicito di “non votare per Marine Le Pen”: il suo 22 per cento dei suffragi dovrebbe dividersi fra astensionismo e voto per il presidente. Macron ha probabilmente riserve di voto superiori a quelle della Le Pen, o perlomeno non inferiori: dato il vantaggio al primo turno, questo dovrebbe portarlo a superare la Le Pen al secondo.

