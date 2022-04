Con Putin o con l'Europa? Il voto francese come specchio del mondo

I risultati del primo turno delle elezioni francesi sono lì a offrirci molti spunti di riflessione ma per non perderci nei dettagli potremmo provare a inquadrare la portata della sfida tra Marine Le Pen (23 per cento) e Emmanuel Macron (27 per cento) affidandoci a una sintesi brutale, non distante dalla vera ciccia che sarà al centro del ballottaggio del 24 aprile. Da una parte ci sono gli utili costruttori dell’Europa, desiderosi cioè di far prevalere la logica della protezione europea sulla logica del protezionismo nazionalista. Dall’altra parte ci sono invece gli utili idioti del putinismo, desiderosi cioè di realizzare con tutte le forze, chissà quanto involontariamente, lo stesso sogno coltivato da anni dal presidente russo, allontanando progressivamente il proprio paese dalla Nato, ridisegnando i confini dell’alleanza atlantica, trasformando il rafforzamento dell’Europa nella vera minaccia al nostro benessere e sabotando ogni progetto di ulteriore integrazione europea, per far prevalere il sovranismo nazionalista su quello europeista.

