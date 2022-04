Il futuro nero di gollisti e socialisti senza idee e senza rimborsi

Insieme, i Républicains e il Ps, non hanno raccolto nemmeno il 7 per cento delle preferenze: Valérie Pécresse, candidata gollista, ha ottenuto il 4,78 per cento, mentre Anne Hidalgo, si è fermata all’1,75

Parigi. Il settimanale Point lo ha ribattezzato “demolition man”, perché il candidato-presidente Emmanuel Macron non ha soltanto ottenuto un risultato convincente al primo turno delle presidenziali francesi (27,84 per cento dei suffragi, quasi quattro punti in più rispetto al 2017), qualificandosi al ballottaggio dove ritroverà Marine Le Pen, ma ha anche portato a termine la demolizione del vecchio sistema di potere che era iniziata cinque anni fa con la vittoria di En Marche!, la polverizzazione dei due partiti storici della Quinta Repubblica: il partito gollista e il partito socialista. Insieme, i Républicains e il Ps, non hanno raccolto nemmeno il 7 per cento delle preferenze: Valérie Pécresse, candidata gollista, ha ottenuto il 4,78 per cento, mentre Anne Hidalgo, la sindaca di Parigi, si è fermata all’1,75. Per le due formazioni politiche è il peggior risultato della loro storia.