Bastarono sette mesi a Roma per far rimpiangere a Joyce la sua Irlanda

James Joyce trascorse a Roma sette mesi e sette giorni. Arriva nel luglio del 1906 e si stabilisce a vivere in via Frattina 52, con la moglie Nora e il figlio Giorgio. Ha paura del Tevere, dei fulmini, dei cani. Osserva la targa che ricorda il passaggio di Shelley. Va a Roma soprattutto perché la paga è piuttosto buona. Ha un lavoro da impiegato alla banca Nast, Kolb & Schumacher nel reparto corrispondenza straniera. Scrive I morti, ultimo racconto dei Dubliners. Ripensa spesso a Giordano Bruno. Vengono fuori i suoi interessi mistici e il rapporto complicato con la Chiesa cattolica, che ha abbandonato. Per Joyce la capitale italiana diventa “una città di fantasmi, di spettri del passato che tornavano a infestare un presente incerto e minacciavano ogni idea di futuro”. Ma è anche la città in cui nasce nella sua mente l’Ulysses. Fino a ora del periodo romano non si sapeva molto. Nelle voci enciclopediche non compare quasi mai. Quello che scopriamo nel libro Su tutti i vivi e i morti, di Enrico Terrinoni, appena uscito per Feltrinelli, proviene in parte dalle cartoline mandate al fratello. Gli scrive: “Roma piacerebbe più a te che a me”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE