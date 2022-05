La Russia distribuisce documenti nelle aree occupate. Il piano per la grande annessione

Dopo aver proceduto alla consegna dei passaporti, le regioni occupate nel Donbas e in quello che viene chiamato il distretto del sud, il corridoio che porta fino alla Crimea, potrebbero indire un referendum

Roma. Vladimir Putin sta preparando l’annessione dei territori occupati e ieri ha firmato un decreto che renderà più facile per i cittadini delle regioni di Kherson e Zaporizhzhia richiedere il passaporto russo. Il suo obiettivo è iniziare a creare sacche russe all’interno dell’Ucraina che formino una continuità territoriale con la Russia. Il principio sarà lo stesso adottato nel 2019, quando il presidente russo acconsentì alla distribuzione di passaporti nelle due sedicenti repubbliche di Donetsk e Luhansk, occupate dai separatisti filorussi dal 2014. All’epoca il Cremlino non aveva ancora riconosciuto l’autonomia delle due regioni, ma si stava portando avanti nella creazione di cittadini russi, persone che, un giorno, la Russia sarebbe stata chiamata a difendere dall’assalto degli ucraini: stava mettendo le basi per la guerra scoppiata il 24 febbraio.