La guerra di Putin è già persa. Meno senso di colpa, grazie

Si dice che la Storia sia maestra di vita ed è profondamente vero. Ciò nonostante uomini, donne e popolazioni spesso rischiano di fare gli stessi errori. E questo è il caso della Russia di Putin che sta ripetendo in maniera rozza e senza una visione internazionale il carattere autoritario non solo degli Zar ma anche dei terribili tempi del comunismo sovietico che per quasi ottanta anni hanno prodotto miseria, oppressioni, torture e morte nella tormentata società russa. A farne le spese questa volta è l’orgoglioso popolo ucraino. Autorevoli osservatori della storia russa affermano che la caduta del muro di Berlino e la successiva dissoluzione della Unione delle Repubbliche Sovietiche abbiano rappresentato l’inizio della fine della Russia imperiale. Un carattere, quello dell’imperialismo, che farebbe parte del DNA del popolo russo e che si accompagna, naturalmente, all’autoritarismo politico ed economico del paese.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE