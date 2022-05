Fuga dai russi. Anatoly ci racconta com'è scappato da Kherson

Mosca è capace di prendere solo città distrutte (come Mariupol) o vuote. Molti scelgono di fuggire, anche se questo comporta passare su ponti minati o tra piogge di proiettili

Si scappa da Kherson anche sui ponti minati e sotto le bombe. Anatoly ci ha provato tre volte, la settimana scorsa ci è riuscito. La strada che ha percorso passa per Beryslav, attraversa il ponte dove ci sono le mine e finisce dentro “la zona grigia” (quella dei villaggi disabitati tra l’ultimo posto di blocco russo e il primo dei militari ucraini). Ieri, su quella strada, i cannoni russi hanno sparato contro un corteo di auto in fuga: hanno fatto tre morti e sei feriti. Anatoly parla a voce bassa, si interrompe e poi ricomincia: ha vissuto sotto l’occupazione per due mesi e mezzo, e racconta al Foglio che nella città dove gli abitanti manifestano una volta alla settimana sventolando la bandiera ucraina i russi hanno paura di tutti.