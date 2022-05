Per Putin i prigionieri di Mariupol sono terroristi. Aveva fatto un accordo di scambio con Kyiv

Duecentoquarantacinque combattenti ucraini sono stati evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol e portati a Novoazovsk, a est della città portuale, in una zona occupata dai russi, e a Olenivka, in Crimea. Più di cinquanta di loro sono feriti, non si sa quanti siano ancora dentro Azovstal. Il ministero della Difesa russo ha pubblicato alcuni video dell’evacuazione, che definisce “resa”: dopo 82 giorni di assedio e bombe, Vladimir Putin può mostrare le immagini di un suo successo, ma non c’è stata una resa. Il governo di Kyiv ha detto che c’era un accordo per uno scambio di prigionieri da finalizzare quando le evacuazioni finite. Qualche ora dopo, il procuratore generale della Russia ha chiesto alla Corte suprema di riconoscere il reggimento ucraino Azov, i cui combattenti erano dentro l’acciaieria, come “organizzazione terroristica”. Se i prigionieri che fino a poco prima erano parte di un accordo di scambio ora sono terroristi, lo scambio non c’è più e il loro destino è segnato. “Gli eroi ci servono vivi”, ha detto il presidente Volodymyr Zelensky, ma Putin ha trovato il modo per farli sparire.

