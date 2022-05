Sono bastate 5 ore di caos a Tripoli per affossare mesi di negoziati

Stanotte, uno dei due premier che si contendono la Libia, Fathi Bashagha, è entrato a Tripoli accompagnato dalle milizie che lo sostengono e in appena cinque ore ha affossato mesi di negoziati rischiando di trascinare il paese in un nuovo conflitto. La nuova, ennesima mini crisi libica è iniziata alle prime luci dell’alba, con Bashagha che dalla capitale annunciava con un video di volere essere il presidente di tutti. Ci provava da mesi a spodestare l’altro premier, Abdul Hamid Dabaiba, che invece è insediato a Tripoli da più di un anno con il placet delle Nazioni unite. Nessuno ha mai creduto alle promesse di Bashagha, che diceva di potere prendere il controllo della Libia pacificamente, se non altro perché dietro a lui c’è Khalifa Haftar. Per entrare a Tripoli, il generale della Cirenaica aveva bisogno di un politico dal volto buono, non sgradito alle diplomazie occidentali, uno come Bashagha. Ma ancora una volta, i suoi calcoli si sono rivelati sbagliati e, dopo l’offensiva di oggi, la credibilità dell’ex ministro dell’Interno è compromessa, forse in modo definitivo.

