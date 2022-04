I rinforzi di Putin arrivano dalla Libia

Dall’inizio della guerra in Ucraina i russi hanno ritirato dalla Libia circa 200 mercenari del gruppo Wagner e un migliaio di combattenti siriani, secondo uno scoop del Financial Times. Che fine abbia fatto questa “legione mediorientale” resta un mistero. Al di là delle speculazioni e delle ipotesi, “non è chiaro se questi combattenti siano stati mandati in Ucraina” a combattere al fianco dei russi, come chiarito dallo stesso quotidiano britannico. Sin dal dicembre dello scorso anno, ben prima che i carri armati russi muovessero verso il Donbas, il reclutamento di mercenari dalla Siria e dall’Africa è stato usato come una carta propagandistica sia da Mosca sia da Kyiv. Il primo a rilanciare la notizia era stato Meduza, il sito dissidente in lingua russa basato in Lettonia. Il portale aveva riferito di alcuni reclutatori russi che cercavano di selezionare personale con esperienza in Siria e in Africa da inviare a combattere in Ucraina. Poi, il 23 febbraio, era stata la volta del New York Times che aveva parlato di 200-300 militari spostati nelle province di Donetsk e Luhansk. Il 19 aprile, il Guardian ne aveva contati addirittura 20 mila già schierati nel Donbas. A guerra iniziata, Vladimir Putin aveva ordinato di inviare questi volontari dal medio oriente al fronte ucraino e anche Kyiv aveva rilanciato la notizia a più riprese. L’ultima volta era stato lo scorso 20 aprile, quando Oleksiy Danilov, uno dei consiglieri militari di Volodymyr Zelensky, aveva dichiarato a Sky News che “ce ne sono molti [siriani] qui, e continuano ad arrivare da tutto il mondo. Abbiamo anche le foto”. Il fatto è che quelle foto non sono mai state diffuse e ancora oggi non si hanno prove della presenza di combattenti siriani in Ucraina. E’ un aspetto anomalo se paragonato al caso libico, dove invece le immagini e i video dei siriani al fronte erano state condivise sui social network sin da subito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE