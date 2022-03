Cosa ne è stato della “legione mediorientale” di Putin in Ucraina

“Non credo che vedremo molti siriani o libici in Donbas. Alcuni. E c’è da dubitare anche che eventualmente possano essere di qualche utilità per i russi”, spiega Julien Barnes-Dacey, direttore del desk mediorientale dell’European Council on Foreign Relations

Se vedete che in medio oriente “ci sono volontari, allora dovete andargli incontro e portarli nelle zone di combattimento”. Era stato questo l’ordine dato da Vladimir Putin al suo ministro della Difesa, Sergei Shoigu, durante il consiglio di sicurezza russo dello scorso 11 marzo trasmesso in televisione. Da allora, gli ucraini hanno rilanciato più volte la notizia di una “legione mediorientale”, composta soprattutto da siriani e libici e pronta a essere schierata al fianco dei russi. Il 15 marzo, il Kyiv Indipendent, citando l’Osservatorio siriano per i diritti umani, ha scritto “che 40 mila combattenti siriani si sono registrati in 14 diversi centri di reclutamento per combattere in Ucraina”. Negli stessi giorni, alcuni siti legati all’opposizione siriana avevano rilanciato la storia, finché, domenica scorsa, non è arrivata una nota ufficiale del ministero della Difesa di Kyiv. Citando fonti di intelligence, gli ucraini hanno denunciato la conclusione di un accordo segreto fra il generale libico Khalifa Haftar e il Cremlino per l’invio di un contingente dalla Cirenaica al Donbas. “Il trasporto dei mercenari – spiegava il bollettino – avviene probabilmente a spese della compagnia privata Wagner con gli aerei messi a disposizione dall’aeronautica militare russa”.