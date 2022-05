Tra i rifugiati in Moldavia. In ogni valigia c'è un calvario

La consuetudine apparentemente contraddittoria secondo la quale più un paese è povero, maggiore è la sua disponibilità nei confronti di migranti e rifugiati, viene confermata dagli eventi in corso. Così come il Niger in Africa, la Moldavia (il paese più povero del nostro continente) sta dimostrando una capacità di accoglienza esemplare. Dal fatidico 24 febbraio a oggi, quasi sei milioni di ucraini sono fuggiti dal loro paese e secondo le ultime cifre dell’Oim (l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) si stima che oltre 8 milioni di persone siano sfollate in Ucraina, mentre 13 milioni sono bloccate nelle aree colpite o impossibilitate ad andarsene a causa dei rischi per la sicurezza, o più semplicemente per mancanza di mezzi. Chi è potuto fuggire ha cercato riparo nei paesi limitrofi: Polonia e Moldavia, in ragione dei loro confini, rappresentano le mete più facilmente raggiungibili (mai come in questi giorni l’ambigua definizione di confine evoca al tempo stesso pericolo e salvezza), chi risiede nella regione di Odessa o di Mykolaïv percorre pochi chilometri per giungere in Moldavia e sentirsi, almeno per ora e speriamo per sempre, al sicuro. E’ un modo per non allontanarsi troppo cullandosi nel conforto di un possibile ritorno, anche solo momentaneo, il tempo di tornare a prendere ciò che in fretta si è lasciato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE