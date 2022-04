La prima vittima della propaganda è il Cremlino

Putin ha guardato se stesso e la Russia attraverso uno specchio deformante e ha visto la realtà più grande, più funzionale, più potente di quello che è. E' l'effetto dell'autopropaganda, per la quale oggi si piange in tv per “l’invincibile” Moskva. Navalny avverte: la verità colpisce il regime come un Javelin

Vladimir Bortko è un regista russo, per anni deputato della Duma, e giovedì sera sul Primo canale è scoppiato a piangere. Era ospite di uno dei talk-show propagandistici di Mosca, quelli in cui si parla della denazificazione; dell’occidente che minaccia e umilia la Russia, che però si farà valere con il suo arsenale nucleare; e del bene che stanno facendo i soldati russi in Ucraina per liberare la popolazione. Bortko ha iniziato a singhiozzare parlando dell’incrociatore Moskva, che è stato colpito da due missili ucraini, ma che per la Russia è andata a fuoco per un incidente nel deposito munizioni e poi è affondato per il mare mosso. Il regista nella sua disperazione diceva che si tratta di un casus belli, anche se in realtà, secondo il ministero della Difesa, è stato un incidente, ma per Bortko si è trattato di una provocazione ed è questo il momento di passare dall’operazione speciale alla guerra. Nel suo modo confuso di parlare, nei giri di parole per evitare di raccontare una versione alla quale lui stesso, evidentemente, non crede – che la Moskva sia affondata per un incidente – Bortko ha detto una verità: la storia della nave è una ferita molto grande all’orgoglio e alla strategia e sembra che all’improvviso la Russia si sia trovata di fronte alla propria vulnerabilità.