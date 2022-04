Biden aiuta gli ucraini nella riorganizzazione logistica con armi e preziosissima intelligence

L’Amministrazione Biden sta espandendo di molto le informazioni di intelligence da fornire agli ucraini riguardo alle azioni della Russia nel Donbas e nel sud-est dell’Ucraina. “Il conflitto evolve e noi continuiamo ad aggiustare il nostro sostegno in modo da avere la flessibilità necessaria per poter condividere con gli ucraini un’intelligence dettagliata e puntuale”, ha detto in una conversazione con i giornalisti una fonte dell’intelligence. Le informazioni fornite dagli Stati Uniti sono da sempre molto preziose: lo erano prima che l’invasione cominciasse (era molto accurata anche se nessuno ci credeva e anzi diceva che gli americani cercavano la guerra, che poi era quello che sosteneva anche Vladimir Putin), lo sono state durante l’attacco dei russi alle città, aiutando gli ucraini in una azione efficace di prevenzione, e lo sono ora che la guerra sta trasformandosi nella sua forma più tradizionale, esercito contro esercito, trincee. Questa è una fase delicatissima per gli ucraini, perché le operazioni logistiche sono molto complicate e le forze ucraine, che pure hanno dimostrato di avere una formazione ben più moderna e occidentale di quanto si pensasse (grazie alla Nato), non hanno una grande rapidità né flessibilità nei trasferimenti e dislocamenti delle truppe. Per questo sapere che cosa fanno i russi, come si muovono, e provare ad anticiparli è necessario. E ancora una volta il presidente Joe Biden c’è, investe in intelligence, in nuovi rifornimenti militari e insiste con un nuovo round di sanzioni.

