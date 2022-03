Odessa città magica tra occidente e oriente. Oggi sotto le bombe

Un grande porto (voluto, agli inizi dell’Ottocento dal generale di origine spagnola José de Ribas/Osip Deribas) brulicante di navi e merci; una bella scalinata (costruita nel 1841 dall’architetto italiano Franz Boffo) talmente scenografica da sembrare fatta apposta per girarci un film come La corazzata Potëmkin, con la famosa e inquietante carrozzina che scende giù; le centinaia di maestose acacie, importate da Vienna nei primi dell’Ottocento, che ornano i grandi boulevard. Questi tre aspetti erano e, nonostante tutto sono, le caratteristiche più evidenti di Odessa. La “perla del Mar Nero” è, come la vicina Istanbul, un ponte verso l’Oriente. Appoggiata col suo porto su un mare che è chiuso come un grande lago, tranquillo ma che si agita improvvisamente facendo perdere facilmente la Trebisonda. Odessa ha alle spalle le immense distese di grano dell’Ucraina e oltre, più a est, le distese dell’Asia. Città di importanza capitale per i commerci, gli scambi, i passaggi delle genti. Odessa è letteratura pura, eleganza oggi decaduta, e quindi malinconicamente ancora più bella, famosa nel passato per i suoi ladri: nel 1918 si calcolò che ci fossero 40.000 tra ladri, malviventi, lestofanti, truffatori, lenoni e perdigiorno di ogni genere.

