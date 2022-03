Ora tanta solidarietà. E poi? Senza terra e senza futuro saranno profughi per sempre

Cento milioni. Hanno varcato quella quota simbolica e quando questo articolo verrà pubblicato saranno ancora di più: quante lacrime si celano dietro la statistica, quanti dolori, lacerazioni, ferite nel corpo e nell’animo. Secondo l’Unhcr, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati, lo scorso anno i fuggitivi in tutto il mondo avevano raggiunto la cifra impressionante di 97 milioni 283 mila poi è scoppiata la guerra al centro dell’Europa ed è cominciato l’esodo più rapido dal secondo conflitto mondiale. Tante sono le persone costrette ad abbandonare le loro case, le loro terre, i loro paesi, uomini in cerca di futuro, famiglie intere in attesa di pace, donne sole, con i loro bambini, senza gli uomini rimasti a combattere per la libertà come in Ucraina. È tornato indietro di un secolo il Vecchio Continente lacerato dalla storia, che ha visto i propri figli massacrarsi tra loro, sterminare popoli e religioni, sopprimere nazioni ed etnie, più che in altri luoghi di questo pianeta superbo dove anche l’ultimo essere si sente immagine divina, ma non per questo rinuncia a distruggere i propri simili. Masse umane sradicate, sbandate, rigettate, rifiutate, che vagano di confine in confine, eravamo abituati a vederle arrivare con i barconi dal Nord Africa, a piedi o con mezzi di fortuna dal Medio e dal lontano Oriente, dalla Siria, dall’Afghanistan. I sei milioni di siriani sradicati, i profughi afghani rifiutati da tutti e lasciati nella terra di mezzo al confine con l’Iran o con la Bielorussia, o ancora gli eritrei e i sudanesi cacciati dalle guerre civili, i venezuelani sfuggiti al nazional-populismo latino. Adesso a tutti gli altri s’aggiungono gli ucraini.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE