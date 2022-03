Voznesensk è diventata la città-manuale per cacciare i russi in quarantotto ore

Voznesensk. Nella notte atterrano due elicotteri, uno nel giardino di una villetta a schiera e l’altro in una cascina ai confini della città: entrambi trasportano gruppi di élite russi. Quasi contemporaneamente una colonna di mezzi militari entra dal corso principale. Il centro di Voznesensk – una città grande più o meno come Aosta, nel sud dell’Ucraina – è separato dalla parte sud da un ponte di ferro e cemento che gli ingegneri militari ucraini hanno fatto saltare. Quella notte il proprietario della cascina e la famiglia che abita nella villetta vengono presi in ostaggio, i russi sequestrano i loro telefoni per evitare che diano l’allarme e li costringono a rimanere sdraiati, poi ordinano alle donne di cucinare qualcosa per il loro ritorno: non sono mai tornati. Voznesensk ha trentacinquemila abitanti e tutti hanno fatto quello che potevano per mettere in fuga i russi: ci sono riusciti in quarantotto ore. Non avevano neanche un carro armato, i soldati si erano concentrati più a sud dove servivano per bloccare l’avanzata dalla Crimea e in città non ne erano rimasti molti, ma potevano contare sull’aiuto di cinquecento civili iscritti ai gruppi di difesa territoriale e sui colpi dell’artiglieria amica posizionata sulla collina oltre il fiume. “E’ arrivata l’alba e siamo usciti dalle case, anche disarmati si poteva fare qualcosa”, dice al Foglio Sergii, che vive a Voznesensk e fa l’autotrasportatore.

