Sui rifugiati Polonia e Ungheria non vogliono quote ma soldi

I paesi più sotto pressione stanno usando gli ucraini che scappano dalla guerra per forzare la mano sull’approvazione dei loro piani nazionali di ripresa e resilienza. E rifiutano un sistema di quote volontario o obbligatorio per timore di vederselo imporre in futuro

L’arrivo di 3,8 milioni di persone in fuga dalla guerra in Ucraina, lungi dallo spingere l’Unione europea verso un nuovo Patto su migrazione e asilo, rischia di portare allo smantellamento di quel poco di politica comune che c’era sui rifugiati e i migranti. La dimostrazione è arrivata dalla riunione straordinaria dei ministri dell’Interno dell’Ue di oggi. Invece di mettere in piedi un sistema di ridistribuzione (relocation) dei rifugiati per allentare la pressione sui paesi di primo ingresso, i ventisette hanno messo l’accento soprattutto sulla solidarietà finanziaria. Sono i paesi più sotto pressione – Polonia, Romania, Ungheria e Slovacchia – che rifiutano sistemi di quote obbligatorie o volontarie. Troppo alto il rischio di vedersele imporre in una crisi analoga a quella del 2015-16, quando chi sbarcava in Grecia o Italia aveva la pelle scura e una religione diversa. L’unica cosa che conta per alcuni di questi governi sono i soldi. Varsavia e Budapest stanno usando i rifugiati ucraini per forzare la mano alla Commissione sull’approvazione dei loro piani nazionali di ripresa e resilienza, bloccati dal bracci di ferro sullo stato di diritto.