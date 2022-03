Tra i timori per i  rifugiati, in Polonia fioriscono teorie strampalate

Chi raccoglierà le fragole e gli asparagi quest’anno?, si chiede perplesso l’ortolano col banchetto di primizie dietro Plac Konstytucji. Fino all’anno scorso, in Polonia, lo facevano gli stagionali ucraini: “Ma ora sono in guerra e quelli che son fuggiti qua non hanno più il vantaggio di poter cambiare e spendere i soldi guadagnati nelle campagne polacche a casa propria. Vivendo qui con la raccolta delle fragole e degli asparagi non si campa. Per questo non si trovano polacchi, anche molto giovani, disposti a farlo”. Col passare dei giorni le preoccupazioni polacche vanno aumentando: “Riusciremo a gestire due milioni di ucraini?”; “i 90 mila bambini rifugiati a Varsavia potranno avere una scuola decente?”; “il lavoro nero, che molti ucraini accetteranno pur di guadagnare qualcosa, non andrà a togliere diritti e posti di lavoro ai polacchi?”

